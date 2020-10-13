"Спорная территория": "крыша как решето"

Сталинка на Верхней Масловке находится в состоянии затянувшегося капремонта. Жители еле терпят грязь, неудобства, грубых рабочих. Но больше всех достается жителям верхнего этажа.

Крыша оказалась самым слабым звеном, а впереди дожди и холода. Квартиру Виктории уже и без того затапливало пять раз. По словам женщины, еще одного ремонта ее нервы не выдержат.

Одна надежда, что Фонд капитального ремонта заставит подрядчиков не прятаться от жильцов, а исправлять свои ошибки. Подробнее – в программе "Спорная территория".