Более 600 кошек разных пород можно увидеть в "Крокус Экспо"

В выставочном центре "Крокус Экспо" проходит международная выставка кошек, где представлено более 600 животных различных пород. Посетители могут не только увидеть уникальных питомцев, но и получить консультации по уходу, а также взять домой котенка из приюта.

Как сообщила руководитель благотворительной организации "Найди друг" Виктория Писаренко, на таких мероприятиях ежедневно находят хозяев 10–15 животных. Все кошки перед выставкой проходят ветеринарный осмотр, чипирование и вакцинацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.