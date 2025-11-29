Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 14:15

Город

Более 600 кошек разных пород можно увидеть в "Крокус Экспо"

Более 600 кошек разных пород можно увидеть в "Крокус Экспо"

Международная выставка кошек открылась в выставочном центре "Крокус Экспо"

Московские спасатели вызволили кота, застрявшего между труб в квартире

Жители Подмосковья обеспокоены из-за смерти нескольких птиц от защитных экранов

Кабанов начали замечать в московских дворах

"Мой район. Место встречи": всемирный день домашних животных с Ларисой Рубальской

Число кабанов увеличилось в столичном регионе

Жители ТиНАО обнаружили 8 алабаев, которых содержат в клетках

Лошадь из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего роста

В Московском зоопарке отпраздновали день рождения медведицы Айки

В выставочном центре "Крокус Экспо" проходит международная выставка кошек, где представлено более 600 животных различных пород. Посетители могут не только увидеть уникальных питомцев, но и получить консультации по уходу, а также взять домой котенка из приюта.

Как сообщила руководитель благотворительной организации "Найди друг" Виктория Писаренко, на таких мероприятиях ежедневно находят хозяев 10–15 животных. Все кошки перед выставкой проходят ветеринарный осмотр, чипирование и вакцинацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАлина Гилева

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика