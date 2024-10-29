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Новости

29 октября, 07:30

Новости

Новости регионов: на Сахалине взбиравшийся по отвесной скале медведь попал на видео

Новости регионов: на Сахалине взбиравшийся по отвесной скале медведь попал на видео

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Туристы на Сахалине сняли на видео медведя, который взбирался по отвесной скале в бухте Тихая. По словам очевидцев, животное, вероятно, пыталось выбраться на берег после купания.

Тем временем в Кирове спасатели ликвидировали крупный пожар в деревянном доме на 10 квартир. Пламя охватило кровлю и распространилось на 450 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали более двух десятков пожарных и шесть единиц техники. Пострадал ребенок, которого госпитализировали. 

Путешественник, который больше двух месяцев дрейфовал в открытом море, выписан из больницы. Михаил Пичугин возвращается домой в Улан-Удэ, где продолжит реабилитацию. Как сообщил глава Минздрава Магаданской области Александр Витько, состояние мужчины стабильное и не вызывает опасений. Авиаперелет ему не противопоказан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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