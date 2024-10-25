Новости регионов: водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге проведет в колонии 6 лет

Шесть лет колонии общего режима получил водитель автобуса за ЧП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. Машина выехала на тротуар, врезалась в ограждение, столкнулась с несколькими автомобилями и в итоге упала в реку Мойку. В салоне находились пассажиры. Погибли семь человек, один пострадал. Водитель признал вину. Он заявил, что к ДТП привела усталость – он не отдыхал между рабочими сменами.

Тем временем автобус сгорел на трассе "Дон". Спасатели находятся на месте ЧП и тушат огонь. Салон выгорел почти до основания. На магистрали образовался затор в сторону Ростова-на-Дону.

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