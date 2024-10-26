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Новости

26 октября, 08:15

Происшествия

Новости регионов: спасатели эвакуировали 5 человек из загоревшейся гостиницы в Хабаровске

Новости регионов: спасатели эвакуировали 5 человек из загоревшейся гостиницы в Хабаровске

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В Хабаровске пожарные эвакуировали пятерых человек из загоревшейся гостиницы. По неустановленным причинам, вспыхнула крыша трехэтажного здания. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Шесть человек вышли из горящего здания самостоятельно, троих пришлось увезти в больницу.

Крупный пожар тушат и в Чувашии. В деревне Лапсары загорелся недостроенный дом. Вскоре пламя перекинулось на 2-этажное здание цеха по производству мебели. Локализовать огонь удалось на площади 2 000 "квадратов". Информация о пострадавших не поступала. На месте работали 45 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

В Якутию пришли морозы. В ночные часы температура воздуха в северной части региона опустилась до минус 30 градусов. На юге похолодало не так существенно – всего до минус 10.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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