Панда Дин-Дин отдыхает после расселения с дочерью в Московском зоопарке

В Московском зоопарке панда Дин-Дин приходит в себя после отселения дочери Катюши в отдельный вольер. Теперь медведица наслаждается покоем и с удовольствием ест любимый бамбук.

Катюша же активно осваивает собственную жилплощадь – играет, бегает и кувыркается. Решение о разделении приняли сотрудники зоопарка, чтобы предотвратить борьбу за территорию между матерью и подросшей дочерью.

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