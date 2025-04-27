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Новости

27 апреля, 10:00

Город

Панда Дин-Дин отдыхает после расселения с дочерью в Московском зоопарке

Панда Дин-Дин отдыхает после расселения с дочерью в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке панда Дин-Дин приходит в себя после отселения дочери Катюши в отдельный вольер. Теперь медведица наслаждается покоем и с удовольствием ест любимый бамбук.

Катюша же активно осваивает собственную жилплощадь – играет, бегает и кувыркается. Решение о разделении приняли сотрудники зоопарка, чтобы предотвратить борьбу за территорию между матерью и подросшей дочерью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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