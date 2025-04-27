27 апреля, 10:00Город
Панда Дин-Дин отдыхает после расселения с дочерью в Московском зоопарке
В Московском зоопарке панда Дин-Дин приходит в себя после отселения дочери Катюши в отдельный вольер. Теперь медведица наслаждается покоем и с удовольствием ест любимый бамбук.
Катюша же активно осваивает собственную жилплощадь – играет, бегает и кувыркается. Решение о разделении приняли сотрудники зоопарка, чтобы предотвратить борьбу за территорию между матерью и подросшей дочерью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.