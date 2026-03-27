Новости мира: в США ищут сбежавшего из зоопарка кенгуренка

В американском штате Висконсин ищут кенгуренка по кличке Чесни. Он сбежал из контактного зоопарка "Солнечная ферма". Детеныш в подгузнике уже несколько дней гуляет по округе. Его не раз замечали очевидцы, но поймать малыша пока не удалось. К поискам подключили даже дроны. Сотрудники зоопарка переживают, так как Чесни никогда не ночевал на улице, а значит, сейчас он напуган и может замерзнуть.

В Перу построили самый узкий дом в мире. Ширина здания составляет всего 63 сантиметра. В нем есть кухня, ванная, спальня, рабочее место, столовая и прачечная. Объект уже привлек внимание туристов. Несмотря на то, что он открыт для посещения, массовых экскурсий там не проводят.

