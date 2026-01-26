Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

В Японии проводили в Китай последних в стране панд – самца Сяо-Сяо и самку Лей-Лей. Тысячи токийцев пришли в местный зоопарк, чтобы в последний раз взглянуть на близнецов. Посетителей выбирали случайным образом при помощи лотереи. На одно место приходилось 25 желающих. Япония останется без бамбуковых медведей впервые с 1973 года из-за охлаждения отношений с Китаем.

В Мадриде несколько сотен человек приняли участие в антиимпериалистической манифестации против США и НАТО. Среди организаторов акции – более 40 гражданских объединений. Их последователи собрались у американского посольства. Они требовали сдержать рост военных расходов и отказаться от соучастия Евросоюза в агрессивной политике США. Также испанцы выразили солидарность с народами Венесуэлы и Палестины.

