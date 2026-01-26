Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 11:45

В мире

Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

Кот прошел 250 км, чтобы вернуться домой из Испании во Францию

Кинологи объяснили принципы обучения собак

Жители Москвы рассказали о нашествии лис

Пес Себастьян стал самым долгоживущим йоркширским терьером в Москве

Эксперты объяснили появление лис в московских дворах

Собаки напали на ребенка в Раменском

Россиянам может грозить штраф за неправильный выгул домашних животных

Догхантеры устроили охоту на собак на западе Москвы

Собака выжила после отравления догхантерами в Москве

В Японии проводили в Китай последних в стране панд – самца Сяо-Сяо и самку Лей-Лей. Тысячи токийцев пришли в местный зоопарк, чтобы в последний раз взглянуть на близнецов. Посетителей выбирали случайным образом при помощи лотереи. На одно место приходилось 25 желающих. Япония останется без бамбуковых медведей впервые с 1973 года из-за охлаждения отношений с Китаем.

В Мадриде несколько сотен человек приняли участие в антиимпериалистической манифестации против США и НАТО. Среди организаторов акции – более 40 гражданских объединений. Их последователи собрались у американского посольства. Они требовали сдержать рост военных расходов и отказаться от соучастия Евросоюза в агрессивной политике США. Также испанцы выразили солидарность с народами Венесуэлы и Палестины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеза рубежомполитикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика