26 января, 06:45

В мире

Кот прошел 250 км, чтобы вернуться домой из Испании во Францию

Домашний кот потерялся во время отдыха в Испании и за 5 месяцев прошел 250 километров, чтобы вернуться домой во Францию. Зоологи объясняют это уникальной способностью кошек ориентироваться в пространстве.

Высокоразвитая пространственная память позволяет им запоминать визуальные ориентиры, знакомые запахи и звуки, формируя биологический компас. Больше шансов найти дорогу у кошек, привыкших к самовыгулу.

животныеза рубежомвидео

