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24 мая, 09:00

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В Москве начался брачный сезон у уток

В Москве начался брачный сезон у уток

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В Москве начался брачный сезон у уток. Орнитологи предупреждают: в этот период птицы могут вести себя нестандартно – выходить на проезжую часть, пересекать оживленные улицы и терять утят. Водители жалуются: приходится нарушать правила, чтобы спасти пернатых.

Так, на проспекте генерала Дорохова водители сами бросились ловить разбежавшихся утят. Похожая история произошла и на Тверской. Специалисты напоминают: вмешиваться стоит только при угрозе, в остальных случаях птицы справятся сами. А для их безопасности в городе появятся почти 200 плавучих домиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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