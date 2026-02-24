Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 08:00

В мире

Новости мира: пополневших тигров посадили на диету в китайском зоопарке

Новости мира: пополневших тигров посадили на диету в китайском зоопарке

Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь китайского Нового года

Панды в Московском зоопарке получили подарки в честь китайского Нового года

Шоу с огненной лошадью и драконом пройдет в Московском зоопарке

"Московский патруль": эксперты призвали ужесточить контроль за ветклиниками

Новости мира: вулкан Канлаон проснулся на филиппинском острове Негрос

Собака выбежала на лыжную трассу на Олимпиаде в Италии

Краснокнижную ласку заметили в районе Тушино

В Московском зоопарке родились три детеныша лучистой черепахи

Новости социального блока Москвы

В китайском зоопарке тигры так пополнели, что их посадили на диету. Теперь более 300 тигров в Харбине находятся на "легком голодании". В зоопарке утверждают, что этот перерыв необходим для оздоровления после недавнего новогоднего переедания.

Снежный ураган обрушился на американский город Плимут в штате Массачусетс. Скорость ветра там достигала 29 метров в секунду. В других населенных пунктах из-за метели произошли перебои с подачей электроэнергии. Затруднено, а местами нарушено автомобильное движение из-за плохой видимости и снежных заносов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеза рубежомпроисшествияпогодавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика