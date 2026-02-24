Новости мира: пополневших тигров посадили на диету в китайском зоопарке

В китайском зоопарке тигры так пополнели, что их посадили на диету. Теперь более 300 тигров в Харбине находятся на "легком голодании". В зоопарке утверждают, что этот перерыв необходим для оздоровления после недавнего новогоднего переедания.



Снежный ураган обрушился на американский город Плимут в штате Массачусетс. Скорость ветра там достигала 29 метров в секунду. В других населенных пунктах из-за метели произошли перебои с подачей электроэнергии. Затруднено, а местами нарушено автомобильное движение из-за плохой видимости и снежных заносов.

