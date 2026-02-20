Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта. В число площадок вошли Манежная и Болотная площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон".

На выходных на Манежной площади пройдут викторины, национальные игры и спектакли. Также состоятся мастер-классы. Любой желающий сможет унести домой китайскую хлопушку, новогоднюю открытку, папирус с иероглифами счастья или картину в технике китайской живописи.

