Шоу с огненной лошадью и драконом пройдет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке 21 февраля пройдет шоу с огненной лошадью и драконом. На главном входе гостей будут встречать диджеи и аниматоры. Фестиваль начнется в 11.30. В полдень большим пандам торжественно вручат подарки.

Посетителей зоопарка также будет ждать чайная церемония у павильона панд. В библиотеке пройдет лекция "Азия в Московском зоопарке". Гостей приглашают на мастер-классы по изготовлению сувениров. Желающие смогут освоить технику рисунка тибетского яка.

