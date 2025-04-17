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17 апреля, 11:30

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Москвичи сняли на видео кошку с расстройством пищевого поведения

Москвичи сняли на видео кошку с расстройством пищевого поведения

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

В Хамовниках заметили упитанную кошку с грустными глазами, которая часами сидит на одном месте и просит корм. Однако у нее есть хозяева, которые расклеили объявления, где говорится, что животное страдает расстройством пищевого поведения (РПП), умеет манипулировать и вводить в транс.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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