Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 15:30

Происшествия

Волонтеры в Царицыне пытаются спасти собак, запертых в пустующей квартире

Волонтеры в Царицыне пытаются спасти собак, запертых в пустующей квартире

Десятки собак обнаружили запертыми в квартире в Царицыне

Поросята редкой породы с Камчатки привлекли внимание пользователей соцсетей

Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 21 февраля для посетителей в костюмах панды

"Мой район. Место встречи": день рождения Московского зоопарка с Аллой Суриковой

"Специальный репортаж": ветеринарные клиники

Детеныш макаки по кличке Панч стал популярным в интернете

Енот пробрался в один из частных домов Подмосковья

Медведи Нуга и Пряник занялись откапыванием снега на фоне похолодания в Москве

В Сети завирусилась трогательная история макаки Панч из японского зоопарка

Волонтеры спасают десятки маленьких собак, которых заперли в пустующей квартире в расселенном доме в Царицыне на Кавказском бульваре. Животных держали в клетках в антисанитарных условиях. Зоозащитники сообщили, что собак забирали якобы в добрые руки, а затем пытались продать.

Часть животных могла быть похищена у прежних владельцев. Волонтер Ирина Фаустова рассказала, что передала деньги, но получила только шесть взрослых собак в голодном и больном состоянии. Остальных животных ей отдавать отказались. Полиция проверяет всю информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиягородвидеоАлексей ПименовМаксим Шаманин

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика