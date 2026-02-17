Волонтеры в Царицыне пытаются спасти собак, запертых в пустующей квартире

Волонтеры спасают десятки маленьких собак, которых заперли в пустующей квартире в расселенном доме в Царицыне на Кавказском бульваре. Животных держали в клетках в антисанитарных условиях. Зоозащитники сообщили, что собак забирали якобы в добрые руки, а затем пытались продать.

Часть животных могла быть похищена у прежних владельцев. Волонтер Ирина Фаустова рассказала, что передала деньги, но получила только шесть взрослых собак в голодном и больном состоянии. Остальных животных ей отдавать отказались. Полиция проверяет всю информацию.

