Говорящий ворон Карлуша стал звездой соцсетей и кино

В Подмосковье живет говорящий ворон по кличке Карлуша. Птица стала известна благодаря ролям в кино и популярности в соцсетях. Карлуша умеет имитировать человеческую речь и часто взаимодействует с людьми. Его хозяйка рассказала, что ворон может поддерживать короткие диалоги.

Пернатый актер снимался во многих фильмах и телешоу, в том числе в картинах "Манюня: Приключения в деревне" и "Вампиры средней полосы". На съемках специалисты отмечают, что птица произносит свои фразы, а нужный текст затем подставляют на монтаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24