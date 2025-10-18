Российский хоккеист Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ и забросил уже 898 шайбу в лиге. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Миннесоты". Благодаря этому матчу россиянин вышел на 25 место по количеству встреч в НХЛ и еще на шаг приблизился к топ-24 в регулярке.

Сборная России по футболу впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА. В октябре Россия со счетом 2:1 обыграла Иран, а также разгромила Боливию, забив в ее ворота 3 гола.

