18 октября, 09:00

Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ

"Интервью": Дайки Тоеносима и Масахиро Дайкихо – про сумо

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве

Тренировки и соревнования по разным видам спорта пройдут в парках Москвы

Регистрация на спартакиаду "Мой спортивный район" открылась в Москве

Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзу на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту

Решение суда по российским теннисистам станет прецедентом

В школьные уроки физкультуры в РФ могут включить занятия фиджитал-спортом

В Москве прошел международный турнир по муай-тай "Кубок Дружбы"

CAS впервые за 3,5 года признал дискриминацию российских спортсменов

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ и забросил уже 898 шайбу в лиге. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Миннесоты". Благодаря этому матчу россиянин вышел на 25 место по количеству встреч в НХЛ и еще на шаг приблизился к топ-24 в регулярке.

Сборная России по футболу впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА. В октябре Россия со счетом 2:1 обыграла Иран, а также разгромила Боливию, забив в ее ворота 3 гола.

