Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 07:45

Общество

Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время освобождения Курской области

Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время освобождения Курской области

В Москве спасли кошку, просидевшую 3 дня в шахте лифта

Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

"Миллион вопросов": зоопсихолог рассказала, как стресс хозяина влияет на питомца

Вороны начали разбивать камнями авто в столичном ЖК

Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Москвичку оштрафовали за то, что не убрала за своей собакой на прогулке

Костюмированный парад собак прошел в американском штате Мичиган

Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Об этом рассказали в курском приюте "Право жить". Там добавили, что в большинстве случаев животных спасают, лечат и кормят российские военные.

Волонтеры также рассказали, что один из штурмовиков вынес овчарку на руках из разрушенного дома. Некоторые солдаты просят помочь перевезти животных к ним домой даже в самые отдаленные уголки России. Добровольцы стараются раздать своих постояльцев в добрые руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика