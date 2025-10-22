Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время освобождения Курской области

Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Об этом рассказали в курском приюте "Право жить". Там добавили, что в большинстве случаев животных спасают, лечат и кормят российские военные.

Волонтеры также рассказали, что один из штурмовиков вынес овчарку на руках из разрушенного дома. Некоторые солдаты просят помочь перевезти животных к ним домой даже в самые отдаленные уголки России. Добровольцы стараются раздать своих постояльцев в добрые руки.

