22 октября, 07:45Общество
Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время освобождения Курской области
Семья из Москвы забрала собаку, раненную во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Об этом рассказали в курском приюте "Право жить". Там добавили, что в большинстве случаев животных спасают, лечат и кормят российские военные.
Волонтеры также рассказали, что один из штурмовиков вынес овчарку на руках из разрушенного дома. Некоторые солдаты просят помочь перевезти животных к ним домой даже в самые отдаленные уголки России. Добровольцы стараются раздать своих постояльцев в добрые руки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.