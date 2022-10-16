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Новые успехи медведя Диксона сняли на видео сотрудники Московского зоопарка

Новые успехи медведя Диксона сняли на видео сотрудники Московского зоопарка

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Новые успехи медведя Диксона сняли на видео сотрудники Московского зоопарка. Хищник, которого когда-то привезли в очень плохом состоянии, постепенно восстанавливается. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Зверь очень смышленый, говорят специалисты. Одно из упражнений – коснуться носом зеленой отметки – освоил отлично. В том числе и благодаря тому, что за это получает в награду что-нибудь вкусное. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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