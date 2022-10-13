Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к посетителям Московского зоопарка

Фото: Агентство "Москва"

Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за 2 года вышла к посетителям Московского зоопарка. Ее заметили в новом зимнем домике, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Ксюша снова прогуливается на виду у посетителей – впервые за два года. 10 октября она заселилась в новый зимний домик с бассейном и теплыми полами", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что животному понравилось новое пространство для проживания. На территории, где расположен дом, также есть бассейн для купания. Искусственное сооружения для плавания создано с учетом габаритов бегемотихи, чтобы она могла свободно погружаться и перемещаться под водой.

В доме для бегемотихи постоянно поддерживается температура 26 градусов тепла, а также уровень влажности не менее 70%. Напольное покрытие изготовлено из противоскользящего материала. Его температура варьируется от 36 до 37 градусов выше нуля.

Также на территории жилого пространства есть нора. Там животное может прятаться, а ветеринары организовывать тренинги и осмотры.

К лету следующего года для бегемотихи планируют открыть уличную часть пространства. Там расположится еще один бассейн и поляна для выгула с навесом.



До этого в Московском зоопарке приютили венценосного голубя, изъятого у контрабандистов. Вместе с голубем на продажу везли львят, пуму и обезьяну. Документов на них у водителя не было.

После изъятия пума поселилась в филиале зоосада под Великим Устюгом, голубь – в "Доме птиц". Оба уже прошли необходимые медицинские обследования.

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