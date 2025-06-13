В Московском зоопарке постригли овец и альпак к летнему сезону

В Московском зоопарке провели сезонную стрижку овец и альпак. Это поможет животным легче переносить жару и сохранить здоровье. Несмотря на то что эти виды хорошо адаптированы к перепадам температур, летом густая шерсть становится для них тяжелым испытанием.

Кроме того, без регулярной стрижки шерсть начинает сваливаться и теряет свои защитные свойства – перестает эффективно отталкивать влагу и грязь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.