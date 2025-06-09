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09 июня, 08:00

В мире

Пропавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолете в США

Пропавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолете в США

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В американском штате Теннесси завершилась операция по возвращению сбежавшей зебры. Животное обнаружили на пастбище рядом с жилыми домами. Чтобы доставить его обратно, задействовали авиацию и спецтрейлер.

Зебра более недели свободно гуляла по округе и несколько раз убегала от спасателей. Один раз ради нее даже перекрывали дорогу. История быстро разлетелась по соцсетям, а сама зебра стала интернет-мемом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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