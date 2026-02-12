Форма поиска по сайту

Китайский центр охраны панд показал 28 детенышей, родившихся в 2025 году

Национальный центр охраны и исследований панд в Китае опубликовал праздничный видеоролик, на котором представлены 28 детенышей, родившихся в 2025 году. Самому младшему всего 77 дней. Видео выложили в соцсетях в преддверии китайского Нового года.

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начинается год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. По случаю праздника в Китае объявлены длинные выходные – с 15 по 23 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

