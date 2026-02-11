11 февраля, 08:00Спорт
В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события
Помимо спортивных результатов, зимние Олимпийские игры сопровождаются рядом запоминающихся событий. Внимание привлекли слаженная работа персонала по очистке трамплина, творческие выступления юных фигуристок и показательный заезд рэпера Snoop Dogg на ледянке.
Вместе с тем американский фигурист Илья Малинин исполнил сальто – элемент, который был запрещен в соревновательных программах с 2006 по 2024 год. Конькобежец из Нидерландов Ютта Лердам, прилетевшая на Игры на частном самолете, обновила олимпийский рекорд и завоевала золото.
