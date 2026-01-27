Последние панды покинули Японию и отправились в Китай

Последние панды в Японии покинули страну и отправились на родину в Китай. Жители Токио попрощались с пандами-близнецами Сяо Сяо и Лэй Лэй, которые родились в местном зоопарке в 2021 году. Их родители вернулись в Китай ранее, в 2024 году.

Новых панд в страну из-за охлаждения межгосударственных отношений присылать не планируют. Впервые за последние полвека в Японии не осталось этих животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.