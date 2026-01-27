Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 января, 14:00

В мире

Последние панды покинули Японию и отправились в Китай

Последние панды покинули Японию и отправились в Китай

"Техно": как выглядит новая социальная сеть о котах

Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Около 250 оставленных без присмотра кошек и собак обнаружили в приюте Подмосковья

Волонтеры спасли брошенных животных из приюта в Подмосковье

В подмосковном приюте едва не погибли 250 кошек и собак

Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

Кот прошел 250 км, чтобы вернуться домой из Испании во Францию

Кинологи объяснили принципы обучения собак

Жители Москвы рассказали о нашествии лис

Последние панды в Японии покинули страну и отправились на родину в Китай. Жители Токио попрощались с пандами-близнецами Сяо Сяо и Лэй Лэй, которые родились в местном зоопарке в 2021 году. Их родители вернулись в Китай ранее, в 2024 году.

Новых панд в страну из-за охлаждения межгосударственных отношений присылать не планируют. Впервые за последние полвека в Японии не осталось этих животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеза рубежомвидео

