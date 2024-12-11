11 декабря, 13:15Общество
Москвичка показала своего пушистого домашнего петуха
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, жительница столицы поделились кадрами с необычным пушистым петухом Августом.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.