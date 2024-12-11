Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 11:30

Общество

Москвичи показали, как их кот воровал колбасу со стола

Москвичи показали, как их кот воровал колбасу со стола

Единый реестр домашних животных появится в России

Новости регионов: крыша трехэтажной деревянной постройки загорелась во Владивостоке

Новости регионов: в Иркутской области заметили косулю, которая застряла в заборе

Ленинградский зоопарк показал детеныша обыкновенной игрунки

Реестр сведений о домашних животных и их владельцах создадут в России

Москвичи показали, как подкармливают уток в Царицыне

Панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась снегопаду

Россияне начали заводить змей в преддверии Нового года

Видеотрансляции с животными можно посмотреть на сайте Московского зоопарка

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, хозяева кота Винса поделились кадрами, на которых видно, как животное ворует колбасу со стола.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика