11 декабря, 11:30Общество
Москвичи показали, как их кот воровал колбасу со стола
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, хозяева кота Винса поделились кадрами, на которых видно, как животное ворует колбасу со стола.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.