11 ноября, 08:00

Общество

Выставка собак "Евразия. Кубок Президента РКФ 2025" пройдет в "Крокус Экспо"

Крупнейшая выставка собак "Евразия. Кубок Президента РКФ 2025" пройдет в "Крокус Экспо" в эти выходные, 15 и 16 ноября. Там не только можно увидеть почти все существующие породы, но и узнать о профессиях для животных.

На выставке откроют специальный стенд "Собака на работе". Гости смогут познакомиться с многообразием пород, задать вопросы профессиональным заводчикам, послушать лекции от кинологов и ветеринаров, а также познакомиться с собаками с необычными профессиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
