09 сентября, 08:30Город
В Москве-реке заметили уток-огарей
Уток-огарей заметили в Москве-реке. Сотни птиц обосновались в районе Краснопресненской набережной.
По словам орнитологов, сейчас утки готовятся к сезонной линьке. В этот период им трудно летать, поэтому большую часть времени огари проводят на воде или на берегу. Когда у уток появятся новые перья, они переселятся в свои гнезда, которые обычно располагаются на чердаках высотных домов. В дикой природе данный вид гнездится в заброшенных норах лисиц и барсуков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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