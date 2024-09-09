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09 сентября, 08:30

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В Москве-реке заметили уток-огарей

В Москве-реке заметили уток-огарей

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Уток-огарей заметили в Москве-реке. Сотни птиц обосновались в районе Краснопресненской набережной.

По словам орнитологов, сейчас утки готовятся к сезонной линьке. В этот период им трудно летать, поэтому большую часть времени огари проводят на воде или на берегу. Когда у уток появятся новые перья, они переселятся в свои гнезда, которые обычно располагаются на чердаках высотных домов. В дикой природе данный вид гнездится в заброшенных норах лисиц и барсуков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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