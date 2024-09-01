Панда Катюша из Московского зоопарка получила кубики на 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Московское образование"

Панда Катюша из Московского зоопарка получила на 1 сентября кубики. Об этом сообщила в своем телеграм-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"Любимице Московского зоопарка и всех москвичей пандочке Катюше недавно исполнился один год. По человеческим меркам этот возраст можно сравнить трехлетием – в это время обычно малыши идут в детский садик. Ко Дню знаний студенты колледжа 26КАДР решили сделать Катюше развивающую игрушку", – отметила она.

Как подчеркнула Акулова, игрушка изготовлена из экологически чистого массива сосны и безопасна для животного. Кубики украшены буквами русского алфавита и изображением Катюши.

Первому празднованию дня рождения панды Катюши посвятили день на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Она родилась 24 августа 2023 года. В рамках праздничной программы состоялись чтение панда-стишков, которые активно сочиняют подписчики официальных страниц Светланы Акуловой и Московского зоопарка, и викторина на знание особенностей бамбуковых медведей.

Между тем власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры, рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он также напомнил, о традиции возвращения панд в Китай.

