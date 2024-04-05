Новости регионов: девушка спасла собаку из ледяной воды в Шатуре

В Шатуре девушка спасла собаку из ледяной воды. Она нырнула в еще не оттаявший пруд, рискуя собственной жизнью. На берегу осталась группа поддержки, в том числе и взрослые люди. В итоге из пруда удалось выбраться и животному, и его спасительнице.

МЧС РФ выпустило ежедневный отчет о паводках: активное половодье наблюдается в 36 регионах страны. Почти две тысячи жилых домов подтоплены из-за паводка. По данным на 5 апреля, тысячи спасателей работают в Алтайском крае, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской и многих других областях, где резкое таяние снега привело к подтоплениям.

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