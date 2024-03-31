Подтопления из-за паводка возможны в половине регионов России. Об этой угрозе предупредило МЧС РФ.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация складывается на Алтае, там уже действует режим ЧС. Вода дошла до 40 населенных пунктов, затоплены около 500 домов и тысяча приусадебных участков, перекрыты участки дорог.

Спасатели строят дамбы, откачивают воду и продолжают обходы, эвакуируя людей из затопленных домов. Две сотни человек уже находятся в пунктах временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.