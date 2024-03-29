Коммунальные службы начали откачивать воду в Нахабине

Из-за потепления и активного таяния снега в нескольких районах Подмосковья стала меняться ситуация с паводками. Так, подтопление зафиксировали в Нахабине 29 марта. Для откачки накопившейся воды коммунальные службы привезли специальную технику.

Кроме того, в Можайском городском округе Подмосковья ввели оранжевый уровень опасности из-за паводков, а в столице из-за активного таяния усилили патрули на водоемах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.