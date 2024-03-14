Пятый сезон международной акции "Сад памяти" стартует 18 марта в России и за рубежом

Фото: пресс-служба "Сад памяти"

Пятый, юбилейный сезон международной акции "Сад памяти" начнется в России и за рубежом 18 марта, сообщили в пресс-службе международной акции.



"В рамках проекта каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны", – отметили в пресс-службе.

Пресс-конференция в преддверии старта прошла на площадке МИА "Россия сегодня" 14 марта, в рамках нее прошло награждение победителей Всероссийского конкурса журналистов и блогеров.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая направила свое видеообращение к участникам юбилейного сезона акции, число волонтеров проекта растет с каждым годом, так как Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью РФ.

"От всей души благодарю каждого волонтера, каждого участника этой важной и благородной миссии", – подчеркнула она.

В пресс-службе отметили, что "Сады памяти" охватят все субъекты России. Однако в этот раз в честь годовщины возвращения Крыма и Севастополя особый акцент будет сделан на памятных деревьях в честь бойцов СВО.

Уточняется, что присоединиться к акции можно на ее официальном сайте, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию. При этом обновленная версия карты высадок будет доступна в день старта акции. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.

Организаторами акции выступают Минприроды РФ, Рослесхоз, АНО "Сад Памяти", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", а также Фонд памяти полководцев Победы.

Ранее столичные власти рассказали, что в 2023 году на благоустроенных территориях Москвы высадили более 750 деревьев. Больше всего деревьев, почти 200 вязов, кленов, черемух и яблонь, высадили от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Озеленение, по словам заммэра Петра Бирюкова, также коснулось Марьинских прудов, квартала в районе МГТУ имени Баумана, Цветного бульвара, Воробьевской набережной, Южного речного вокзала и многих других зон.



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