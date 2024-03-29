Москвичам пообещали "взрывное" потепление 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 1 апреля, воздух в столице прогреется до 19 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик уточнил, что ближайшей ночью в городе ожидается 3–5 градусов, в ночь на воскресенье – 5–7 градусов, а в ночь на понедельник – 6–8 градусов.

"При этом днем в понедельник температуры повысятся до 17–19 градусов, и такая теплая ночь и день говорят о том, что это майские температуры, средняя суточная температура в понедельник будет характерна для конца первой декады мая", – отметил Вильфанд.

По его словам, до среды, 3 апреля, температура в Москве будет выше нормы, однако во второй половине недели ситуация изменится. В частности, ночью в четверг ожидается около нуля градусов и 8–10 градусов – днем.

О теплой погоде 1 апреля сообщал и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что майское тепло ждет жителей столицы в том числе 2 апреля.

На этом фоне синоптик рекомендовал менять шины на автомобилях индивидуально. Тишковец призвал не забывать про традиционные весенние возвраты холодов, которые просматриваются в конце апреля – начале мая.