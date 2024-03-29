Первые весенние грозы пройдут в столице в начале апреля

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Первые весенние грозы могут пройти в столичном регионе уже в начале апреля. Предпосылки к этому уже есть, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

Он назвал возможным их появление в ночь с 1 на 2 апреля на теплом фронте. Помимо этого, грозы могут возникнуть после пика тепла при наступлении похолодания. Так как контрасты температуры на холодном фронте будут не меньше 10–15 градусов, то возникнут условия для развития кучево-дождевой облачности, гроз и шквалистого ветра, сказал Шувалов и добавил, что это может произойти 3–4 апреля.

В свою очередь, синоптик Александр Ильин рассказал, что потепление в начале апреля сменится похолоданием, а затем – жарой. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, в первой декаде следующего месяца будут резкие перепады температур. В конце марта – начале апреля в Москве и Подмосковье ожидается от 12 до 17 градусов тепла. С 1 по 3 апреля температура останется на том же уровне, однако могут пройти дожди, подчеркнул Ильин.

Синоптик спрогнозировал, что ночью в начале апреля будет тепло, от 7 до 10 градусов выше нуля. А вот с 3-го числа начнется похолодание. В четверг ночью, 4 апреля, может похолодать до минус 4 градусов, уточнил он.

Однако, продолжил Ильин, днем 4 апреля осадков не предвидится, а воздух прогреется до 10–15 градусов. Такая погода будет держаться до конца первой декады месяца, но могут произойти и небольшие понижения температуры, указал синоптик.

По поводу следующей декады, с 10 по 20 апреля, эксперт сказал, что будет достаточно прохладно, воздух охладится до 5 градусов тепла. А в третьей декаде, особенно под конец месяца, может потеплеть до 20 градусов, подытожил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в выходные, 30 и 31 марта, в столице будет до 16 градусов тепла. Он обратил внимание, что первый признак устойчивого прихода весны в город – плюсовая температура ночью. В ночь на 29 марта она составит от 2 до 4 градусов выше нуля.