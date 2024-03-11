Подмосковье готовится к весеннему половодью. Во время сильных снегопадов высота сугробов за городом достигла рекордных 75 сантиметров. Если установится стабильная плюсовая температура, по области могут начаться паводки.

Опасное повышение уровня воды ожидается в нескольких районах Подмосковья. Среди них – Можайский, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Талдомский. В зоне риска образования половодья находятся более 200 населенных пунктов.

Аварийные службы готовы к переходу на усиленный режим работы. Бороться с паводками в Подмосковье будут более 20 тысяч человек и 7 тысяч единиц спецтехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.