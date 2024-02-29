Врач рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии

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Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) является единственным лечением, которое направлено на устранение причины аллергии. В случае с аллергией на пыльцу березы в РФ доступен неинъекционный препарат. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Марию Зорину.

Врач порекомендовала начинать АСИТ за 2–4 месяца до начала цветения, то есть в ноябре – декабре, продолжать лечение необходимо до конца мая. По ее словам, эффективность терапии напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения.

Зорина подчеркнула, что важными являются как начало терапии, так и ее продолжительность. Осень она назвала оптимальным временем для проведения диагностики, уточнения диагноза, проведения плановых прививок, так как во время АСИТ вакцинация противопоказана.

Первая доза препарата, уточнила специалист, принимается под наблюдением врача. Затем терапия продолжается самостоятельно с регулярным контролем со стороны аллерголога.

В материале уточнили, что для достижения устойчивого результата нужно пройти минимум три курса АСИТ. Это позволяет развить толерантность к аллергену, изменить иммунный ответ организма.

Аллерголог уверена, что преимущества такого лечения значительны: снижение или полное исчезновение симптомов, уменьшение в три раза риска развития бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим ринитом, снижение потребности в симптоматических препаратах.

Данный метод доказал свою эффективность, отметила Зорина. Он позволяет аллергикам надеяться на значительное улучшение качества жизни. Кроме того, нельзя недооценивать важность своевременной диагностики и правильного лечения аллергии.

Использование современных методов терапии, таких как АСИТ, может значительно снизить риски тяжелого течения аллергии в будущем, а также обеспечить долгосрочное облегчение симптомов, подвела итог эксперт.

Ранее замглавврача частной клиники Валентина Пигарева рассказала, что при вдыхании испарений незамерзающей жидкости для автомобиля у человека может появиться сильная аллергия. Первым признаком аллергии на незамерзайку, по ее словам, может быть бронхоспазм.

До этого аллерголог-иммунолог Анастасия Браун напомнила, что тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но может переносить аллергены других цветущих трав. Аллергия на пух – очень редкое явление, подчеркивала врач.

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