В России предложили ограничить количество домашних животных по площади квартиры

В России снова обсуждают идею ввести жилищные нормы для содержания домашних животных. Депутаты Госдумы предложили закрепить минимальное количество квадратных метров, которые владелец обязан обеспечить каждому питомцу.

Речь идет прежде всего о случаях, когда в квартире живут десятки собак или кошек, создавая угрозу антисанитарии для всего дома.

Кроме того, почему хозяйка минипигов не советует заводить свиней в квартире? Почему с наступлением тепла владельцам кошек и собак важно обратиться к ветеринару? Какие процедуры нужно пройти?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 5 апреля.