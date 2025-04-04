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04 апреля, 14:45

Политика

В России предложили ограничить количество домашних животных по площади квартиры

В России предложили ограничить количество домашних животных по площади квартиры

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В России снова обсуждают идею ввести жилищные нормы для содержания домашних животных. Депутаты Госдумы предложили закрепить минимальное количество квадратных метров, которые владелец обязан обеспечить каждому питомцу.

Речь идет прежде всего о случаях, когда в квартире живут десятки собак или кошек, создавая угрозу антисанитарии для всего дома.

Кроме того, почему хозяйка минипигов не советует заводить свиней в квартире? Почему с наступлением тепла владельцам кошек и собак важно обратиться к ветеринару? Какие процедуры нужно пройти?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 5 апреля.

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