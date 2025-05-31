Новости мира: власти Японии запретили называть детей необычными именами

Власти Японии запретили называть детей необычными именами. Авторы документа установили ограничения для мам и пап с бурной фантазией. Однако некоторые жители выступили категорически против новой инициативы. В правительстве страны заявили, что таким образом заботятся о будущем детей для того, чтобы они не становились посмешищем с первых дней своей жизни.

На одной из дорог в штате Миссури произошла необычная авария. Автомобиль врезался в дерево, затем, потеряв управление, пробил железную ограду. От удара машина подлетела вверх и оказалась на крыше жилого дома. Легковой автомобиль уткнулся в ванную. Домовладельцы в этот момент спали в трех метрах от того места. Никаких травм нет у водителя. За рулем был подросток. Автомобилю и дому нанесен значительный ущерб. Судя по всему, машина ремонту не подлежит, а дому понадобится дорогостоящий ремонт.

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