Курс по подготовке экзорцистов можно посетить в институте Рима

Дипломированным экзорцистом можно стать в Институте Папского Атенейского Ордена Апостолов в Риме. Пятидневный академический курс стоит 575 евро, то есть почти 54 тысячи рублей.

Чтобы стать слушателем, необходимо написать резюме, предоставить мотивационное письмо, в котором нужно объяснить желание стать специалистом по экзорцизму, и доверенность от епископа. Курсы по изгнанию демонов существуют с 2005 года. Их могут пройти как священники, так и простые люди.

