30 июля, 08:45В мире
Новости мира: протесты начались в Венесуэле после выборов президента
Масштабные протесты начались в Венесуэле, где завершились президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, однако такой исход не устроил сторонников оппозиции. Известно, что Мадуро принял решение о разрыве дипломатических отношений с семью странами-соседями, которые отказались признавать его легитимность.
Тем временем в США стали фиксировать масштабные лесные пожары. Вслед за Калифорнией о критической ситуации объявили власти Вашингтона и Орегона. Там уже начались перебои с питьевой водой, электричеством, отрезаны несколько шоссе.
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