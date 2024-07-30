Новости мира: протесты начались в Венесуэле после выборов президента

Масштабные протесты начались в Венесуэле, где завершились президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, однако такой исход не устроил сторонников оппозиции. Известно, что Мадуро принял решение о разрыве дипломатических отношений с семью странами-соседями, которые отказались признавать его легитимность.

Тем временем в США стали фиксировать масштабные лесные пожары. Вслед за Калифорнией о критической ситуации объявили власти Вашингтона и Орегона. Там уже начались перебои с питьевой водой, электричеством, отрезаны несколько шоссе.

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