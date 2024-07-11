Новости мира: НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать РФ

НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать Россию. Такой пункт внесли в итоговую декларацию саммита, который проходил в Вашингтоне. В то же время в декларации есть пункт, в котором заявлено, что Альянс якобы не стремится к конфронтации с РФ. Вместе с тем НАТО заявила о намерении расширяться в Черном море, на Восточных Балканах, Ближнем Востоке и в Африке.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита Альянса встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Предполагается, что это будет неформальная встреча. Орбан поддержал Трампа в намерении переизбраться.

Тем временем игроки сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами на Кубке Америки. Колумбийцы вышли в финал, победив Уругвай со счетом 1:0. Однако после финального свистка противостояние переместилось на трибуны. В потасовке участвовали ведущие игроки уругвайской команды. Одного из них ударили в голову. Драку прекратили полицейские. О количестве пострадавших не сообщается.

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