Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 11:45

Политика

Новости мира: НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать РФ

Новости мира: НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать РФ

ГД приняла в I чтении проект о лишении прав за управление транспортом со скрытым номером

ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ

"Мослекторий": Николай Полонский – о Саудовской Аравии

Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для пользователей самокатов

Новости мира: Великобритания не будет отменять разрешение Киеву бить по целям в РФ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НФДЛ

Новости мира: юбилейный саммит НАТО стартовал в Вашингтоне

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Сумской области Украины

НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать Россию. Такой пункт внесли в итоговую декларацию саммита, который проходил в Вашингтоне. В то же время в декларации есть пункт, в котором заявлено, что Альянс якобы не стремится к конфронтации с РФ. Вместе с тем НАТО заявила о намерении расширяться в Черном море, на Восточных Балканах, Ближнем Востоке и в Африке.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита Альянса встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Предполагается, что это будет неформальная встреча. Орбан поддержал Трампа в намерении переизбраться.

Тем временем игроки сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами на Кубке Америки. Колумбийцы вышли в финал, победив Уругвай со счетом 1:0. Однако после финального свистка противостояние переместилось на трибуны. В потасовке участвовали ведущие игроки уругвайской команды. Одного из них ударили в голову. Драку прекратили полицейские. О количестве пострадавших не сообщается.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияспортза рубежомвидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика