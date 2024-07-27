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27 июля, 23:15

В мире

Новости мира: церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации

Новости мира: церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации

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Церемония открытия Олимпиады в Париже стала самой скандальной за всю историю. Например, в Греции ее даже назвали "крахом цивилизации". Особый шок вызвала миниатюра "Тайная вечеря", для изображения которой были задействованы трансвеститы. Кроме того, депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одной из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выразила гнев по поводу презентации. Она отметила, что смотрела церемонию открытия вместе с детьми.

США охватили масштабные пожары, включая северный штат Калифорния. Лесной пожар уничтожил уже почти 97 гектаров леса. Для тушения задействовали свыше тысячи пожарных. Однако им не удалось остановить пламя из-за сильного ветра и засухи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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