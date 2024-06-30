Китайская ракета-носитель "Тяньлун-3" упала через несколько минут после запуска

В Китае произошел очередной неудачный запуск ракеты. Носитель "Тяньлун-3" взорвался во время испытаний. ЧП случилось через несколько минут после старта в провинции Хэнань на востоке центральной части страны. Обошлось без пострадавших.

"Тяньлун-3" – аналог американской ракеты Space X Falcon 9. В сентябре ее планировали отправить на космодром Хайнань для подготовки к первому полету.

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