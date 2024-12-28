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Новости

Новости

28 декабря, 09:00

В мире

Новости мира: в Китае спустили на воду крупнейший десантный корабль

Новости мира: в Китае спустили на воду крупнейший десантный корабль

Новости мира: США вернутся к фиксированному потолку госдолга 2 января

Мужчина в мусорном мешке украл посылку стоимостью около 10 долларов в Калифорнии

Американцы лишились 120 млн посылок в 2024 году

Россия окажет поддержку в расследовании причин крушения самолета в Казахстане

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Россия сообщила о готовности сотрудничать по расследованию крушения самолета

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Специалисты из Бразилии приедут в Казахстан для расследования причин крушения самолета

На верфи в Шанхае состоялась церемония спуска на воду крупнейшего в мире десантного корабля "Сычуань". После завершения испытаний он поступит на вооружение народно-освободительной армии Китая.

На Рождественской ярмарке в центре Манхэттена произошел пожар. Огонь уничтожил четыре магазина и повредил крышу ледового катка. Ярмарка с деревянными палатками, особенно популярная у туристов в праздники, объединяет сотни продавцов.

Во Флориде пропавшая две недели назад немецкая овчарка по кличке Афина вернулась домой в канун Рождества. Собака стучала лапами в дверь и позвонила в звонок. Хозяева отметили, что поиски питомца ранее не дали результатов, но Афина сумела найти дорогу сама.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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