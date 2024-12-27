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27 декабря, 13:15

Транспорт

Полеты Azerbaijan Airlines в семь российских городов приостановлены

Полеты Azerbaijan Airlines в семь российских городов приостановлены

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России

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Компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в семь городов РФ с 28 декабря. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск продолжат летать, сообщает пресс-служба перевозчика. Решение принято до окончания расследования причин авиакатастрофы в Казахстане.

Между тем черные ящики потерпевшего крушение Embraer 190 направили на расшифровку. Они должны поставить точку в многочисленных версиях авиакатастрофы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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