Полеты Azerbaijan Airlines в семь российских городов приостановлены

Компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в семь городов РФ с 28 декабря. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск продолжат летать, сообщает пресс-служба перевозчика. Решение принято до окончания расследования причин авиакатастрофы в Казахстане.

Между тем черные ящики потерпевшего крушение Embraer 190 направили на расшифровку. Они должны поставить точку в многочисленных версиях авиакатастрофы.

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