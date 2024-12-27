Минздрав РФ сообщил о состоянии двух пострадавших при падении самолета Azerbaijan Airlines

Двое россиян, которые выжили во время крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Всего на лечении в столичных стационарах находятся 9 граждан России, в том числе 11-летняя девочка. С ней работают психологи.

Пострадавшие находятся в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, в НИИ имени Склифосовского, госпитале Вишневского и других больницах города, а также федеральных медицинских центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.