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27 декабря, 11:15

Происшествия

Минздрав РФ сообщил о состоянии двух пострадавших при падении самолета Azerbaijan Airlines

Минздрав РФ сообщил о состоянии двух пострадавших при падении самолета Azerbaijan Airlines

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Специалисты из Бразилии приедут в Казахстан для расследования причин крушения самолета

Двое россиян, которые выжили во время крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Всего на лечении в столичных стационарах находятся 9 граждан России, в том числе 11-летняя девочка. С ней работают психологи.

Пострадавшие находятся в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, в НИИ имени Склифосовского, госпитале Вишневского и других больницах города, а также федеральных медицинских центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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