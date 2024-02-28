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Новости

Новости

28 февраля, 11:30

В мире

Новости мира: Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира

Новости мира: Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира

Новости мира: вулкан Попокатепетль извергнул тонны пепла и газа в Мексике

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США стали убежищем для самых опасных преступников, которые едут в страну изо всех уголков мира. Такое заявление в соцсетях сделал американский бизнесмен Илон Маск. Миллиардер подчеркнул, что к подобной ситуации привела возможность без документов пересечь южную границу США и попросить убежища.

В Мексике проснулся один из самый опасных в мире вулканов – Попокатепетль. Он выбросил столб пепла на несколько километров. Из-за активности вулкана в аэропорту Мехико отменили более 20 рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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