Новости мира: Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира

США стали убежищем для самых опасных преступников, которые едут в страну изо всех уголков мира. Такое заявление в соцсетях сделал американский бизнесмен Илон Маск. Миллиардер подчеркнул, что к подобной ситуации привела возможность без документов пересечь южную границу США и попросить убежища.

В Мексике проснулся один из самый опасных в мире вулканов – Попокатепетль. Он выбросил столб пепла на несколько километров. Из-за активности вулкана в аэропорту Мехико отменили более 20 рейсов.

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