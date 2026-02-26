В Сети появились сообщения о мазуте на пляжах Пхукета

В Сети появились сообщения о том, что к побережью Пхукета прибило пятно мазута после крушения контейнеровоза, следовавшего в Бангладеш. Нефтяной след в районе катастрофы растянулся на 7 километров в длину и до 1,5 километра в ширину.

Турист на Пхукете рассказал, что эта информация активно обсуждается в чатах, но назвал ее байками для разгона новостей. По его словам, танкер затонул примерно в 200–300 километрах от острова. Спасательные службы оперативно прибыли на место и купировали распространение нефти.

